Мэр Уфы сообщил, что приближается третья волна коронавируса

Нам необходимо доводить информацию о вакцинации до жителей, до горожан. Иначе мы не получим коллективный иммунитет. Мы видим, что происходит в зарубежных странах. Третья волна совсем близко. Необходимо доводить информацию и до коллективов – для того, чтобы вакцинация у нас проходила на более высоком уровне.

Сергей Греков