Мэр Уфы сообщил, что приближается третья волна коронавируса

Мэр Уфы Сергей греков рассказал об эпидемиологической ситуации в столице Башкирии. По его словам, третья волна коронавируса близко.
От COVID-19 привились только 226 тысяч человек — уровень вакцинации составляет всего 8%. Этого недостаточно для появления коллективного иммунитета.
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили ещё у 89 человек. При этом общее количество заболевших достигло 37 039. С выздоровлением выписали 97 человек за сутки, и 34 726 за всё время пандемии. Скончались ещё 3 пациента с подтверждённым коронавирусом (за всё время пандемии – 493).
В России за последние сутки выявили 8183 зараженных, с выздоровлением выписали – 8972, скончались – 364. Одновременно болеют 268 955 человек.