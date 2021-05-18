Мэр Уфы сообщил, что приближается третья волна коронавируса

Мэр Уфы Сергей греков рассказал об эпидемиологической ситуации в столице Башкирии. По его словам, третья волна коронавируса близко.

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От COVID-19 привились только 226 тысяч человек — уровень вакцинации составляет всего 8%. Этого недостаточно для появления коллективного иммунитета.

Нам необходимо доводить информацию о вакцинации до жителей, до горожан. Иначе мы не получим коллективный иммунитет. Мы видим, что происходит в зарубежных странах. Третья волна совсем близко. Необходимо доводить информацию и до коллективов – для того, чтобы вакцинация у нас проходила на более высоком уровне.

Сергей Греков 

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили ещё у 89 человек. При этом общее количество заболевших достигло 37 039. С выздоровлением выписали 97 человек за сутки, и 34 726 за всё время пандемии. Скончались ещё 3 пациента с подтверждённым коронавирусом (за всё время пандемии – 493).

В России за последние сутки выявили 8183 зараженных, с выздоровлением выписали – 8972, скончались – 364. Одновременно болеют 268 955 человек.

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