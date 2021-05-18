Спасатели Башкирии вновь предупреждают об аномальной жаре

МЧС Башкирии вновь обратилось с предупреждением к жителям республики. По данным синоптиков, 19 мая вновь ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха в республике вновь будет выше нормы на 7°С. Во многих районах Башкирии сохраняется высокая пожароопасность. Осадков не ожидается – лишь в нескольких районах пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха ночью достигнет +11, +16°С, а днём +26, +31°С.