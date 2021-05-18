В Уфе сократили сроки завершения реконструкции развязки на Заки Валиди

Путепровод по улице Заки Валиди в Уфе обещают открыть раньше. Доступной для движения транспорта развязка может стать уже в середине августа. Таким образом, срок строительства сократится на две недели. Об это сообщили в правительстве республики.
По словам премьер-министра, последние четыре месяца строители демонтировали старые балки и опоры путепровода, установили сваи и забетонировали фундамент. На днях пройдет археологическая экспертиза, так как в границы развязки попадает объект археологического наследия «Городище Уфа III». Потом приступят к реконструкции съездов.