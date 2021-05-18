В Башкирии директор школы похищала премии учителей

Перед судом предстанет бывший директор одной из школ Уфимского района. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

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Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с 2016 по 2018 года директор похищала премии учителей. Сначала педагогам вручались денежные средства, а потом забирались обратно якобы для нужд школы. Доверчивые учителя отдавали премии, а директор тратила их на себя.

В общей сложности за несколько лет обманным путём женщине удалось получить почти 800 тысяч рублей. Свою вину экс-директор не признаёт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес главы администрации Уфимского района с целью усиления контроля за соблюдением закона сотрудниками в подведомственных учреждениях, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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