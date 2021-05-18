В Башкирии директор школы похищала премии учителей

Перед судом предстанет бывший директор одной из школ Уфимского района. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с 2016 по 2018 года директор похищала премии учителей. Сначала педагогам вручались денежные средства, а потом забирались обратно якобы для нужд школы. Доверчивые учителя отдавали премии, а директор тратила их на себя.

В общей сложности за несколько лет обманным путём женщине удалось получить почти 800 тысяч рублей. Свою вину экс-директор не признаёт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.