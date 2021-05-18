Поисковики Башкирии подвели итоги деятельности за весну 2021 года

Региональное отделение общественного движения «Поисковое движение России» подвело итоги деятельности с апреля по май текущего года. За указанный период организовано 12 экспедиций в шести регионах страны. В поисках приняли участие более 200 школьников и студентов.

Впервые бригады работали в Крыму, где в годы войны немцы карали партизан и местное население. Раскопки традиционно велись и в Ленинградской области. В общей сложности во время экспедиций удалось обнаружить останки 96 красноармейцев. По найденным медальонам идентифицированы восемь солдат, останки уже переданы родственникам для погребения на Родине. Также ребята из Башкортостана сумели обнаружить подбитый штурмовик Ил-2.