Поисковики Башкирии подвели итоги деятельности за весну 2021 года

Региональное отделение общественного движения «Поисковое движение России» подвело итоги деятельности с апреля по май текущего года. За указанный период организовано 12 экспедиций в шести регионах страны. В поисках приняли участие более 200 школьников и студентов.

Впервые бригады работали в Крыму, где в годы войны немцы карали партизан и местное население. Раскопки традиционно велись и в Ленинградской области. В общей сложности во время экспедиций удалось обнаружить останки 96 красноармейцев. По найденным медальонам идентифицированы восемь солдат, останки уже переданы родственникам для погребения на Родине. Также ребята из Башкортостана сумели обнаружить подбитый штурмовик Ил-2.

В Ленинградской области нашли место падения самолета, который требует дальнейшей работы. Если вспоминать историю 2008 года, когда был найден самолет Ил-2, то там экспедиция продолжалась почти три года.

Ильдар Бикбаев, депутат Государственной думы России
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