В Уфе школьники принимают участие в акции ГИБДД «Неделя безопасности»

Дети вышли на дороги со знаками об ограничении скорости. В Уфе началась неделя безопасности. К акции присоединились школьники. Ученики участвовали во флэшмобе. Вдоль дороги ребята выстроились с плакатами и дорожными знаками.

Школьники пытаются докричаться до каждого проезжающего водителя. Причем в прямом и переносном смысле. Юные инспекторы из 113-й и 132-й школ участвуют во флэшмобах и даже сами учат малышей правилам дорожного движения. По ПДД максимальная скорость движения водителей рядом со школой составляет 40 км/ч.