В Уфе из больницы выписали юбилейного пациента, поборовшего коронавирус

Пятнадцать тысяч спасенных жизней. Из уфимской больницы №18 выписали юбилейного пациента, пережившего серьезную операцию и победившего коронавирус. Тяжелое течение болезни, стремительное ухудшение состояния и возраст – пожилую женщину врачи вытащили практически с того света.

Галина Филипповна покидает больницу как настоящий победитель. Женщина пережила сложную операцию и справилась с коварным вирусом. И это в 82 года. Встать на ноги пожилой пациентке помог лечащий врач Азамат Гайсин. И сегодня Галина Ефимова благодарит медработника за подаренный шанс на жизнь со слезами на глазах.

Помогло своевременное комплексное лечение и не только. Врачи хвалят теперь уже бывшую пациентку за полное доверие, четкое выполнение всех распоряжений и сильную мотивацию.

Благодаря слаженной и дружной работе наша пациентка выздоровела, мы ее выписываем домой. Азамат Гайсин, врач-хирург Городской клинической больницы №18

Бороться за каждого и не опускать рук – в уфимской клинике готовы хвататься за любую соломинку, чтобы вытащить заболевших с того света. Всего лишь за год в 18-й больнице победили коронавирус 15 тысяч человек. В ответ пациенты оставляют врачам вдохновляющие истории спасения и бесконечные слова благодарности.

Все уже позади, было очень тяжело. Лечащий врач без внимания меня не оставлял. Мог и утром, и ночью прийти. Добрейший человек. Галина Ефимова, пациентка

Слова благодарности огромные. Начиная от девушек, которые принимали здесь, заканчивая врачами и медсестрами. Ольга Балагутдинова, дочь пациентки Галины Ефимовой

Врачи всегда трудятся в режиме нон-стоп. Они сражаются за жизни пациентов без выходных и праздников, и наша с вами задача – поддержать медиков. Сделать это очень просто.

У нас на сегодня есть свободные койки, мы этот резерв держим, готовим принимать новых пациентов. Надеемся, что народ осознанно пойдет вакцинироваться. Айрат Рахматуллин, главный врач Городской клинической больницы №18