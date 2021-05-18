В Уфе из больницы выписали юбилейного пациента, поборовшего коронавирус

Пятнадцать тысяч спасенных жизней. Из уфимской больницы №18 выписали юбилейного пациента, пережившего серьезную операцию и победившего коронавирус. Тяжелое течение болезни, стремительное ухудшение состояния и возраст – пожилую женщину врачи вытащили практически с того света.
Галина Филипповна покидает больницу как настоящий победитель. Женщина пережила сложную операцию и справилась с коварным вирусом. И это в 82 года. Встать на ноги пожилой пациентке помог лечащий врач Азамат Гайсин. И сегодня Галина Ефимова благодарит медработника за подаренный шанс на жизнь со слезами на глазах.
Помогло своевременное комплексное лечение и не только. Врачи хвалят теперь уже бывшую пациентку за полное доверие, четкое выполнение всех распоряжений и сильную мотивацию.
Бороться за каждого и не опускать рук – в уфимской клинике готовы хвататься за любую соломинку, чтобы вытащить заболевших с того света. Всего лишь за год в 18-й больнице победили коронавирус 15 тысяч человек. В ответ пациенты оставляют врачам вдохновляющие истории спасения и бесконечные слова благодарности.
Врачи всегда трудятся в режиме нон-стоп. Они сражаются за жизни пациентов без выходных и праздников, и наша с вами задача – поддержать медиков. Сделать это очень просто.
Историй выздоровления тех, чьи шансы врачи поначалу оценивают как «неоднозначные», в 18-й больнице немало. В самых сложных случаях, когда, казалось бы, надежды нет, помогает профессионализм и вера в каждого пациента.