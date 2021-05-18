В Башкирии пять месяцев назад пропал 35-летний Геннадий Сычков

В Башкирии пропал 35-летний Геннадий Сычков из села Дарьино. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Известно, что в последний раз мужчину видели у молочного завода, который располагается в Новой Казановке. Пропавший вышел в тот день с предприятия и с тех пор его никто не видел. Коллеги мужчины также не знают, куда он мог исчезнуть.
В настоящее времени местопребывание мужчины неизвестно. Полицейские осуществляют комплекс мер, направленный на установление его местонахождения.
Приметы: рост 176 см, на вид 33 года, худощавого телосложения, волосы прямые светлые короткие, брови дугообразные, глаза светлые
Был одет: куртка черного цвета до колен, джинсы синие, свитер светлый, ботинки коричневые.
Если вы видели разыскиваемого, или располагаете информацией о его местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Мелеузовскому району: 8(347) 3-20-67, 3-18-02;
Управление уголовного розыска МВД по РБ: 8(347) 279-33-78 или 02 (102 – с мобильного).