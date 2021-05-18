В Башкирии судебный пристав спасла босоногого 3-летнего малыша

В Стерлитамаке судебный пристав нашла на улице босоногого 3-летнего малыша. Женщина заметила ребёнка при обходе территории, которая прилегает к отделению.

По сообщениям пресс-службы УФССМ по РБ, 3-летний мальчик гулял в полном одиночестве, а когда пристав попыталась пообщаться с ребёнком, оказалось, малыш не умеет говорить. Лишь жестами, махая руками, ребёнок указал на многоэтажку, в которой живёт.

В указанной квартире находилась лишь глухонемая родственница мальчика. Она сильно выпила и уснула, а родители ребёнка находились на работе. Мальчик сам вышел на улицу.