В Башкирии пьяный пассажир поезда ударил полицейского

2 марта 2021 года пьяный пассажир поезда, который двигался по рейсу «Москва – Улан-Удэ», вступил в конфликт с сотрудником транспортной полиции. Он угрожал ему физической расправой, а потом на самом деле ударил полицейского по лицу. Противоправные действия дебошира были быстро пресечены.