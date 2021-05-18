В Башкирии Чишминский район подвергся жесткой критике со стороны высшего руководства региона

Чишминский район Башкирии все чаще стал попадать, в так называемую «красную зону» в различных сферах жизни республики. Ранее муниципалитет был одним из лидеров в Башкирии по разным показателям, однако с приходом Ришата Мансурова в июне 2020 года на пост главы администрации, район стал ухудшать позиции.
Так, например, по словам главы Башкирии Радия Хабирова, в школах Чишминского района плохо организована работа в сфере безопасности детей. Данная проблема стала еще актуальнее после трагедии в Казани.
Также в последнее время некогда передовой район с «печальной» регулярностью находится в зоне критики по самым разным социально-экономическим направлениям.
На том же оперативном совещании с правительством и муниципалитетами 17 мая негативной реакции руководителя республики удостоилась и дорожная ситуация в Чишминском районе, через территорию которого идут важнейшие транспортные магистрали и которая стала активно «фонить» в последние месяцы. Имя Ришата Мансурова во время доклада о ситуации с ямочным ремонтом упомянул исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков. Чишминский район оказался в списке аутсайдеров по инвентаризации дорог на предмет выбоин. Оказывается, в муниципалитете эта работа выполнена менее чем на 10 процентов.
Также с именем Мансурова связывают недавно прошедший со скандалом судебный процесс. Глава Чишминского района проиграл дело о расселении аварийного дома в поселке Чишмы, где проживают 19 человек. Администрация района признала здание ветхим, но конкретные сроки расселения людей не указала. В дело вмешалась прокуратура Башкирии. Дело в том, что в постановлении администрации района о расселении был указан 2030 год, что противоречит букве закона и просто здравому смыслу. В итоге суд предсказуемо поддержал требование прокурора о сокращении сроков расселения граждан из разрушающегося пятиквартирного дома.