В Башкирии Чишминский район подвергся жесткой критике со стороны высшего руководства региона

На том же оперативном совещании с правительством и муниципалитетами 17 мая негативной реакции руководителя республики удостоилась и дорожная ситуация в Чишминском районе, через территорию которого идут важнейшие транспортные магистрали и которая стала активно «фонить» в последние месяцы. Имя Ришата Мансурова во время доклада о ситуации с ямочным ремонтом упомянул исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков. Чишминский район оказался в списке аутсайдеров по инвентаризации дорог на предмет выбоин. Оказывается, в муниципалитете эта работа выполнена менее чем на 10 процентов.