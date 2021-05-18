В Башкирии возобновлен маршрут Чишмы - Алкино-2 после жалоб жителей

Автобусный маршрут Чишмы-Алкино-2 возобновлен. Об этом рассказали в Центре управления республикой.
Ранее власти района приняли решение о сокращении маршрутов. Данная новость вызвала негативную реакцию у жителей Чишминского района. На ситуацию обратил внимание и глава Башкирии Радий Хабиров, который поручил разобраться в проблеме.
ЦУР РБ передал обращение в региональный Минтранс и администрацию Чишминского района, после чего наконец-то по итогам проведенного конкурса был определен перевозчик.
С 1 февраля по маршруту «Чишмы – Алкино-2» запустили пассажирский автобус № 3. Из Алкино-2 он отправляется в 8.00, 10.30 и 13.30, из Чишмов – в 9.45, 11.30 и 15.30 (будние дни).