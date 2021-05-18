В Уфе разработают единые правила плотности застройки

На базе Ассоциации застройщиков Башкортостана создается комитет по взаимодействию с органами власти по разработке нормативно-правовых актов в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений. Решение принято на выездном совещании, которое провел премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.
В комитет войдут представители правительства Башкортостана, мэрии Уфы, а также члены Ассоциации застройщиков. Встреча прошла на площадке одного из возводимых «Умных домов» компании «Стройфедерация». Делегация осмотрела квартиры с чистовой отделкой, а также места общего пользования. Современные технологии позволят жильцам экономить на коммунальных платежах. Андрей Назаров провел совещание, на котором обозначил главные приоритеты.