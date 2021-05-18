В Уфе разработают единые правила плотности застройки

Почти прошли этап притирки по социальным объектам, наша следующая задача – выстроить единое правило плотности застройки на одном гектаре. Мы говорим о том, что сейчас это тоже должно обрести цивилизованные формы, цивилизованные – в первую очередь разумные и единые. Мы посмотрели, например, здесь 50 тысяч квадратных метров построено жилых помещений на трех гектарах. На мой взгляд, это приблизительно разумная плотность.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан