В Уфе разработают единые правила плотности застройки

На базе Ассоциации застройщиков Башкортостана создается комитет по взаимодействию с органами власти по разработке нормативно-правовых актов в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений. Решение принято на выездном совещании, которое провел премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

В комитет войдут представители правительства Башкортостана, мэрии Уфы, а также члены Ассоциации застройщиков. Встреча прошла на площадке одного из возводимых «Умных домов» компании «Стройфедерация». Делегация осмотрела квартиры с чистовой отделкой, а также места общего пользования. Современные технологии позволят жильцам экономить на коммунальных платежах. Андрей Назаров провел совещание, на котором обозначил главные приоритеты.

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Почти прошли этап притирки по социальным объектам, наша следующая задача – выстроить единое правило плотности застройки на одном гектаре. Мы говорим о том, что сейчас это тоже должно обрести цивилизованные формы, цивилизованные – в первую очередь разумные и единые.  Мы посмотрели, например, здесь 50 тысяч квадратных метров построено жилых помещений на трех гектарах. На мой взгляд, это приблизительно разумная плотность.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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