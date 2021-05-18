В Уфе двое рабочих час провели под завалами грунта

В Уфе двух мужчин завалило грунтом. На место выехали спасатели и скорая помощь. Как выяснилось, обвал произошел на двух наемных рабочих, которые копали траншею для замены трубы.

Один мужчина оказался в земле по пояс, второй – по колено. Мужчины в таком бедственном положении были долго: они кричали, звали на помощь, но никто их не слышал. Проигнорировал их призывы и проходивший мимо гражданин.