В Уфе женщина без ног 20 лет не может добиться подходящего жилья

Без ног и в нечеловеческих условиях. В Уфе инвалид не может получить жилье со всеми необходимыми ей условиями почти 20 лет. Женщине ампутировали обе ноги, после чего она встала в очередь на получение квадратных метров. Очередь подошла, но вместо радостного новоселья впереди долгие судебные тяжбы.

Человеческими условиями жизнь в этой коммуналке назвать трудно, но инвалид 1 группы, у которой нет ног, выживает так уже более двух десятков лет. Сейчас ей 64, в 40 ампутировали конечности. О пандусах и поручнях тут и речи нет. Моется женщина раз в неделю, выезжают с супругом в баню. А санузел в этой коммуналке ограничивается только туалетом.

Мужу Анны Луняшиной 70. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина продолжает работать. Инвалид 3 группы, но сквозь недомогания и боль носит свою любимую на руках. Это не только проявление чувств, но и необходимая процедура.

Каждый выходной ездим в баню, у нас нет ванной. Я ее на себе вытаскиваю. Живем вдвоем, сын взрослый, ладно недалеко живет. Александр Луняшин, супруг Анны Луняшиной

Прогулка подходит к концу, сын помогает поднять маму на последний этаж. В 2002 году Анна Луняшина встала в очередь на получение жилья. Мечтала хотя бы о минимальных условиях. Но грезы разбились о камни бюрократии. Очередь подошла, а вместо квартиры, со слов женщины, весь прошлый год ей предлагали сертификат на покупку жилья в размере 850 тысяч рублей.

Они меня маринуют, чтобы я взяла сертификат. А его не хватает на жилье. Стали предлагать комнаты, но там состояние тоже плачевное. Анна Луняшина, инвалид 1 группы

Адвокат, он же друг семьи на безвозмездной основе помогает Луняшиным. Юрист обращался во все инстанции, с его слов, чиновники только перекладывают ответственность друг на друга.

По закону женщина может претендовать на жилье в два раза больше, так как ее заболевание является хроническим. Главное – доказать это на бумаге. Средства выделяются из федерального бюджета, и максимум, что управление по реализации жилищных программ может предложить, это те же 18 квадратных метров в похожих как одна коммуналках на окраине города.

Мы предложили ей посмотреть два помещения, на данный момент она не посмотрела. При отказе она может получить жилищный сертификат. Ирина Ахунова, ведущий специалист Управления по реализации жилищных программ Республики Башкортостан