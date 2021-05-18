В Уфе женщина без ног 20 лет не может добиться подходящего жилья

Без ног и в нечеловеческих условиях. В Уфе инвалид не может получить жилье со всеми необходимыми ей условиями почти 20 лет. Женщине ампутировали обе ноги, после чего она встала в очередь на получение квадратных метров. Очередь подошла, но вместо радостного новоселья впереди долгие судебные тяжбы.
Человеческими условиями жизнь в этой коммуналке назвать трудно, но инвалид 1 группы, у которой нет ног, выживает так уже более двух десятков лет. Сейчас ей 64, в 40 ампутировали конечности. О пандусах и поручнях тут и речи нет. Моется женщина раз в неделю, выезжают с супругом в баню. А санузел в этой коммуналке ограничивается только туалетом.
Мужу Анны Луняшиной 70. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина продолжает работать. Инвалид 3 группы, но сквозь недомогания и боль носит свою любимую на руках. Это не только проявление чувств, но и необходимая процедура.
Прогулка подходит к концу, сын помогает поднять маму на последний этаж. В 2002 году Анна Луняшина встала в очередь на получение жилья. Мечтала хотя бы о минимальных условиях. Но грезы разбились о камни бюрократии. Очередь подошла, а вместо квартиры, со слов женщины, весь прошлый год ей предлагали сертификат на покупку жилья в размере 850 тысяч рублей.
Адвокат, он же друг семьи на безвозмездной основе помогает Луняшиным. Юрист обращался во все инстанции, с его слов, чиновники только перекладывают ответственность друг на друга.
По закону женщина может претендовать на жилье в два раза больше, так как ее заболевание является хроническим. Главное – доказать это на бумаге. Средства выделяются из федерального бюджета, и максимум, что управление по реализации жилищных программ может предложить, это те же 18 квадратных метров в похожих как одна коммуналках на окраине города.
Луняшины решили действовать решительно. Анна Евлампиевна уже подала исковое заявление в суд на Минстрой республики. Адвокат семьи не исключает, что круг ответчиков может расширится. Первое слушание пройдет в июне.