Житель Башкирии рассказал, как и для чего есть папоротник

Житель республики пропагандирует сбор папоротника. Рамиль Абдульманов из Кармаскалинского района говорит, что у растения много полезных свойств. К тому же есть способ заготавливать папоротник на год вперед. Главное – вовремя сорвать растение.

В середине мая Рамиль Абдульманов выходит на охоту. А точнее, на сбор. Цель – молодые ростки папоротника, и именно те, листья которых еще не начали раскрываться. Такие растения, говорит мужчина, содержат наибольшее количество полезных свойств. О силе папоротника он узнал, работая промысловиком на Дальнем Востоке.

Государства принимают на экспорт. Япония, Корея, Китай покупают в большом количестве. Помогает от радиации, выводит тяжелые металлы, вкусно в салате. Рамиль Абдульманов

Причем Рамиль Абдульманов говорит, что такой папоротник орляк можно есть в сыром виде. Однако мужчина все же больше занимается заготовкой растения. В год собирает около 50 килограммов.

У жены Рамиля Рузы Аминевой дома уже все готово. Супруги делят лесной урожай на части. Несколько пучков крошат, а затем жарят с томатной пастой и соевым соусом. А остальные засаливают. Солью посыпают обильно и придавливают камнями, чтобы вышел сок и стебли утратили горьковатый привкус. После папоротник хранится долго.

Специалисты говорят, что собирать растение вблизи городов, промышленных зон и около дорог не стоит. Оно может накапливать токсичные вещества. А в целом рецептов приготовления орляка много. Эксперты отмечают, что растение используют и как лекарственное средство.

От варикоза, простатита. Но в большом количестве лучше не употреблять, потому что это может вызвать заболевания печени. Лилия Сатаева, кандидат биологических наук, преподаватель факультета агротехнологий и лесного хозяйства БГАУ