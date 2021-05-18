В Уфе завершились III Открытые Евразийские игры боевых искусств

Три чемпионских пояса Кубка Евразии остались в Уфе. В столице республики прошли III Открытые Евразийские игры боевых искусств. Соревнования должны были стать четвертыми в своей истории, но помешала пандемия. В итоге на подготовку этого проекта у организаторов ушел почти год.

В программу игр вошли состязания по 20 популярным направлениям боевых искусств и спортивных единоборств, а также мастер-классы и семинары. Схватки развернулись сразу на 14 площадках. На турнир приехали и тренеры российских сборных.

Всероссийских турниров много. Прошло первенство России, там посмотрели и отобрали юношескую сборную страны для международных стартов. Сергей Мачулин, старший тренер сборной России по рукопашному бою

Будет стоять октагон на месте татами, и уже бойцы профессионального уровня будут показывать мастерство. Интерес к трансляциям высок, и, думаю, будет много положительных отзывов. Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

После предварительных поединков зрителей ждали финалы и гран-при международной всестилевой бойцовской лиги. В Уфе разыграли 6 чемпионских поясов Кубка Евразии по боевым единоборствам «Комбат». До выхода в октагон допустили лишь финалистов турнира. Заявку на участие в гран-при подали представители 10 федераций. По итогам шести боев в разных весовых категориях три чемпионских пояса остались в Уфе. Победителями в своих поединках стали представитель рукопашного боя Григорий Шатунов, а также Эмин Ибишов и Кирилл Вавилов из бойцовского клуба Катана.