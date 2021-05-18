В Уфе сыграли выпускники «Салавата Юлаева» 83-го и 86-го годов рождения

Хоккей без силовых приемов, зато с десятком голов. В Уфе провели товарищеский матч выпускники спортшколы «Салават Юлаев» 83-го и 86-го годов рождения. Несмотря на то, что многие из них давно оставили спорт, ради этой встречи они готовы бросить все дела и приехать в столицу республики из других городов. Зачем все это нужно и кто на этот раз оказался сильнее?
Привычка забивать с годами не исчезла. Точным броском Дмитрий Макаров открывает счет заброшенным шайбам в матче. В этот вечер уфимского центрфорварда было не остановить: пента-трик в его исполнении и звание лучшего бомбардира встречи.
Выпуски 83-го и 86-го годов рождения получились одними из самых результативных в истории уфимского клуба. Из тех составов 13 игроков нашли себя в Континентальной и Высшей хоккейных лигах. Больше 20 лет прошло с тех пор, как они ушли из спортшколы. Пути многих воспитанников давно разошлись, но сами ребята никогда не теряли друг друга из виду.
Многие хоккеисты с тех пор сменили прописку и теперь живут не в Уфе. Но они готовы сорваться с места и прилететь на игру, пусть даже всего на один вечер.
Настоящая ретроспектива былых лет. Даже тренеры на мостике те же. Валерий Давлетшин и Юрий Иванов по традиции по разные стороны хоккейной баррикады. Подключили к матчу и помощников.
Традиция встречаться на льду таким составом появилась не сразу. Сначала хоккеисты объединялись небольшими группами, пока однажды Дмитрий Цыбин не организовал товарищеский матч.
2 года назад юлаевцы 86-го года рождения победили со счетом 6:4. На этот раз они снова были сильнее – 6:5.