В Уфе сыграли выпускники «Салавата Юлаева» 83-го и 86-го годов рождения

Хоккей без силовых приемов, зато с десятком голов. В Уфе провели товарищеский матч выпускники спортшколы «Салават Юлаев» 83-го и 86-го годов рождения. Несмотря на то, что многие из них давно оставили спорт, ради этой встречи они готовы бросить все дела и приехать в столицу республики из других городов. Зачем все это нужно и кто на этот раз оказался сильнее?

Привычка забивать с годами не исчезла. Точным броском Дмитрий Макаров открывает счет заброшенным шайбам в матче. В этот вечер уфимского центрфорварда было не остановить: пента-трик в его исполнении и звание лучшего бомбардира встречи.

Прошлый год из-за пандемии не играли. Сейчас они ждут реванш, посмотрим. Но они усилились Макаровым и Щитовым. Владимир Жмаев, нападающий команды «Салават Юлаев-86»

Выпуски 83-го и 86-го годов рождения получились одними из самых результативных в истории уфимского клуба. Из тех составов 13 игроков нашли себя в Континентальной и Высшей хоккейных лигах. Больше 20 лет прошло с тех пор, как они ушли из спортшколы. Пути многих воспитанников давно разошлись, но сами ребята никогда не теряли друг друга из виду.

Это была наша семья. С детства мы проводили тренировки, ездили в лагеря. Это была наша детская семья. Ильдар Сюндюков, нападающий команды «Салават Юлаев-83»

Многие хоккеисты с тех пор сменили прописку и теперь живут не в Уфе. Но они готовы сорваться с места и прилететь на игру, пусть даже всего на один вечер.

Я успел покосить газон, размяться в погоду +35. Я готов. Никита Щитов, защитник команды «Салават Юлаев-83»

Настоящая ретроспектива былых лет. Даже тренеры на мостике те же. Валерий Давлетшин и Юрий Иванов по традиции по разные стороны хоккейной баррикады. Подключили к матчу и помощников.

Они с удовольствием тренируются. Желание у них огромное, не забывают друг друга, встретились. Я смотрю со стороны, какие эмоции у них. Раньше такого не было. Владимир Воробьев, заслуженный тренер СССР и России по хоккею

Традиция встречаться на льду таким составом появилась не сразу. Сначала хоккеисты объединялись небольшими группами, пока однажды Дмитрий Цыбин не организовал товарищеский матч.

Задача – посмеяться, побаловаться и получить удовольствие от хоккея. Здесь будет матч выпускников звезд «Салавата Юлаева». Дмитрий Цыбин, нападающий команды «Салават Юлаев-86»