В жилищно-коммунальную сферу Башкирии привлекут около 2 млрд рублей инвестиций

Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что одним из эффективных механизмов привлечения капитала является государственно-частное партнерство. Но сфера ЖКХ остается не привлекательной для инвестиций. Среди негативных факторов – высокая процентная ставка банковских кредитов и большой износ объектов коммунального хозяйства, составляющий от 50 до 80%, что требует значительных вложений.