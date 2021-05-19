В Башкирии пьяный водитель сбил школьников и скрылся

15 мая около 22:00 в Белокатайском районе пьяный мужчина на «ВАЗ-21099» наехал на двух школьников 13 и 14 лет. Инцидент произошёл на автодороге Новомуслюмово-Карлыханово. Мальчики шли по краю проезжей части, когда на них наехал пьяный водитель.