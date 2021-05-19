В Башкирии пьяный водитель сбил школьников и скрылся

В Башкирии уголовное дело завели на 30-летнего жителя республики. Мужчина стали виновником серьёзной аварии.
15 мая около 22:00 в Белокатайском районе пьяный мужчина на «ВАЗ-21099» наехал на двух школьников 13 и 14 лет. Инцидент произошёл на автодороге Новомуслюмово-Карлыханово. Мальчики шли по краю проезжей части, когда на них наехал пьяный водитель.
Детям потребовалась помощь врачей – их в срочном порядке госпитализировали. А сам виновник ДТП скрылся и был найден местными жителями в селе Ямаши, они и передали его полиции.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Контролирует процесс расследования следственный комитет.
Фото: СК РФ по РБ.