В Уфе чуть не утонули две девочки

Напоминаем, что купание сейчас опасно для жизни! Если же желание поплавать в водоеме так сильно, что невозможно удержаться, выбирайте те объекты, где спасателями обеспечивается безопасность (посты выставлены на планируемых пляжах на озерах Карьерном, Теплом, на реках Уфе («Сипайловское сочи», «Берег солнца», «Песчаный»), Белой («Водник», «Солнечный»). Не выбирайте для купания участки водоемов, где установлены аншлаги, предупреждающие об опасности данного места, не выпускайте детей из виду, если пришли на отдых вместе с ними, чрезмерно не доверяйте надувным плавательным средствам! Берегите себя и своих близких! В случае происшествия на воде сразу же сообщайте по номеру «112»!

пресс-служба УГЗ Уфы