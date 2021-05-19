В Уфе чуть не утонули две девочки

В столице Башкирии предотвратили трагический случай. На пляже «Солнечный» чуть не утонули две девочки.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, 13-летняя и 10-летняя девочки отдыхали у воды с родителями. Несколько раз спасатели предупреждали семью и других отдыхающих о том, что уфимцы выбрали потенциально опасное место для купания. Однако отдыхающих это не остановило.
Девочки забрались на надувной круг и весело играли в воде, пока их не начало уносить в сторону судового хода. Перепуганные малышки стали кричать и звать на помощь. На подмогу к детям бросился неравнодушный отдыхающий и спасатели. К счастью, трагедии удалось избежать.
Напоминаем, что купание сейчас опасно для жизни! Если же желание поплавать в водоеме так сильно, что невозможно удержаться, выбирайте те объекты, где спасателями обеспечивается безопасность (посты выставлены на планируемых пляжах на озерах Карьерном, Теплом, на реках Уфе («Сипайловское сочи», «Берег солнца», «Песчаный»), Белой («Водник», «Солнечный»). Не выбирайте для купания участки водоемов, где установлены аншлаги, предупреждающие об опасности данного места, не выпускайте детей из виду, если пришли на отдых вместе с ними, чрезмерно не доверяйте надувным плавательным средствам! Берегите себя и своих близких! В случае происшествия на воде сразу же сообщайте по номеру «112»!