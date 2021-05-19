В Башкирии жители Чишминского района пожаловались на качество воды

Жители Чишминского района жалуются на некачественную воду в кранах. По их словам, жидкость имеет странный цвет и запах. С жалобами и обращениями они обратились к главе администрации района Ришату Мансурову. 

Фото №1 - В Башкирии жители Чишминского района пожаловались на качество воды

Он объяснил это тем, что в жару люди стали чаще потреблять воду, из-за чего приходится усиливать напор подачи воды. Это в свою очередь приводит к тому, что в трубах поднимается взвесь. 

Чтобы улучшить качество воды, МУП «Чишмы Водоканал» 13, 14, 15 мая проводит мероприятия по сбросу мутной воды с основной магистрали. Ждем улучшения ситуации». Однако погасить недовольство людей не получилось.

Однако жители района остались недовольны таким ответом. 

В смысле, из-за усиления напора взвесь поднимается? Что-то в миллионном городе такого не наблюдается. За воду драть три шкуры с людей. Плюс отведение. Квитанции приходят, вовремя оплати, не то пени. А как людям условия создать, так отговорки. Куда деньги идут? В карман? Или в чей-то дом? Это вечная проблема Чишмов. Никакой фильтр не поможет, все летит. Вам бы, умникам, эти трубы прямым ходом в дома.

жители Чишминского района
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии