В Башкирии жители Чишминского района пожаловались на качество воды

Жители Чишминского района жалуются на некачественную воду в кранах. По их словам, жидкость имеет странный цвет и запах. С жалобами и обращениями они обратились к главе администрации района Ришату Мансурову.
Он объяснил это тем, что в жару люди стали чаще потреблять воду, из-за чего приходится усиливать напор подачи воды. Это в свою очередь приводит к тому, что в трубах поднимается взвесь.
Чтобы улучшить качество воды, МУП «Чишмы Водоканал» 13, 14, 15 мая проводит мероприятия по сбросу мутной воды с основной магистрали. Ждем улучшения ситуации». Однако погасить недовольство людей не получилось.
Однако жители района остались недовольны таким ответом.