В Башкирии жители Чишминского района пожаловались на качество воды

В смысле, из-за усиления напора взвесь поднимается? Что-то в миллионном городе такого не наблюдается. За воду драть три шкуры с людей. Плюс отведение. Квитанции приходят, вовремя оплати, не то пени. А как людям условия создать, так отговорки. Куда деньги идут? В карман? Или в чей-то дом? Это вечная проблема Чишмов. Никакой фильтр не поможет, все летит. Вам бы, умникам, эти трубы прямым ходом в дома.

жители Чишминского района