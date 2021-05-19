В Башкирии 8-летнюю девочку на полном ходу сбила машина

Жуткая авария произошла в городе Октябрьском на улице Островского. Под колёса иномарки попала 8-летняя школьница.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. На кадрах хорошо видно, как девочка внезапно выбегает на проезжую часть из-за припаркованного авто. 42-летняя женщина за рулём иномарки не успела вовремя затормозить и сбила малышку.

Известно, что пострадавшая с различными травмами была в срочном порядке госпитализирована. Её состояние оценивается как тяжёлое. Все детали произошедшего расследуют сотрудники ГИБДД.