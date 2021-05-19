В Уфе эксперты проверили безопасность клубники на рынках

Вкусная ягода или опасный для здоровья продукт? Сотрудники Россельхознадзора решили пройти по уфимским рынкам и улицам, где торгуют клубникой. Специалистов в первую очередь интересовало происхождение товара и наличие документов, свидетельствующих о безопасности продукции.
Вкусная и сладкая. Так позиционирует свою продукцию продавец, торгующий ягодой прямо у дороги. Но этих людей вкусовые качества интересуют меньше всего. Сотрудники Башкирского референтного центра Россельхознадзора хотят выяснить происхождение клубники и увидеть документы, подтверждающие безопасность продукции.
Акт фитосанитарного контроля Россельхознадзора и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции – основные документы, подтверждающие безопасность товара. Они выдаются на основании лабораторных исследований. Акта и заключения у продавца на руках не оказалось. Все бумаги, утверждает мужчина, у хозяина торговой точки.
Главное, чтобы слова этого мужчины были правдивы и покупателю не пришлось стать пациентом инфекционной больницы. Ведь клубника непонятного происхождения может серьезно навредить здоровью, говорят специалисты. Особенно если при ее выращивании переборщили с удобрениями.
От 350 рублей за килограмм и выше. Выбор клубники на уфимских рынках достаточно богатый. Узбекистан, Азербайджан, Израиль – какие только страны происхождения товара не называют продавцы. Но подтвердить свои слова документально могут не все.
Показать акт фитосанитарного контроля может попросить и обычный покупатель, чтобы убедиться в безопасности продукции. К примеру, на этом рынке, расположенном на пересечении улиц Айской и Революционной, никто из продавцов так и не показал документы, подтверждающие, что их клубнику можно употреблять без опасения за свое здоровье.