В Уфе эксперты проверили безопасность клубники на рынках

Вкусная ягода или опасный для здоровья продукт? Сотрудники Россельхознадзора решили пройти по уфимским рынкам и улицам, где торгуют клубникой. Специалистов в первую очередь интересовало происхождение товара и наличие документов, свидетельствующих о безопасности продукции.

Вкусная и сладкая. Так позиционирует свою продукцию продавец, торгующий ягодой прямо у дороги. Но этих людей вкусовые качества интересуют меньше всего. Сотрудники Башкирского референтного центра Россельхознадзора хотят выяснить происхождение клубники и увидеть документы, подтверждающие безопасность продукции.

Акт фитосанитарного контроля Россельхознадзора и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции – основные документы, подтверждающие безопасность товара. Они выдаются на основании лабораторных исследований. Акта и заключения у продавца на руках не оказалось. Все бумаги, утверждает мужчина, у хозяина торговой точки.

Документ есть, в больнице, говорит, медосмотр прохожу, сейчас, говорит, срочно не могу приехать. Алик Хусейнов, продавец клубники

Главное, чтобы слова этого мужчины были правдивы и покупателю не пришлось стать пациентом инфекционной больницы. Ведь клубника непонятного происхождения может серьезно навредить здоровью, говорят специалисты. Особенно если при ее выращивании переборщили с удобрениями.

Во-первых, надо сказать, ягоды – это влаголюбивая культура, то есть впитывает очень большое количество влаги для создания плодов. Поэтому при питании надо очень осторожно подходить к азотному питанию, то есть азот превращается из удобрения в нитратную форму, которая поступает в плоды и накапливается. Земфир Аюпов, агроном отдела Башкирского референтного центра Россельхознадзора по Республике Башкортостан

От 350 рублей за килограмм и выше. Выбор клубники на уфимских рынках достаточно богатый. Узбекистан, Азербайджан, Израиль – какие только страны происхождения товара не называют продавцы. Но подтвердить свои слова документально могут не все.