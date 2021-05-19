В Башкирии в собственной квартире сгорел мужчина

Сегодня, 19 мая, ночью в Салавате произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание зафиксировано в многоквартирном доме по улице Калинина. Огнём охватило одну из комнат квартиры на пятом этаже. На место происшествия в срочном порядке прибыли экстренные службы.

Из дома были эвакуированы два человека. Огонь потушили 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. В сгоревшей комнате было найдено тело 69-летнего мужчины. Спасти его не удалось.