В Уфе прошел финаль конкурса «Созвездие талантов»

В Уфе прошел 10-й ежегодный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз принять участие можно было в двух форматах – онлайн или офлайн. Поступило 110 заявок со всей республики. Свои видео участники присылали с 12 апреля по 12 мая.

Лучшие молодые артисты прошли в финал. Ребята выступали в разных номинациях: музыкально-исполнительное искусство, танцы и художественное слово. После номеров, конкурсантов ожидала обзорная экскурсия по городу и обед в кафе.

По традиции вокальных номеров на «Созвездии талантов» больше. Выступления ребят на сцене Башгосфилармонии можно было увидеть уже не впервой. В этом году конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья отметил свой десятилетний юбилей.

Пандемия внесла свои коррективы. Конкурсанты выступали как вживую, так и онлайн. А на сцене башкирской филармонии – те ребята, которые приехали, чтобы продемонстрировать свой талант перед жюри.

В этом году поступило более 100 заявок со всей республики. С 12 апреля по 12 мая участники отправляли свои видео-профайлы. Лучшие молодые артисты прошли в финал. Выступают они в нескольких номинациях: музыкально-исполнительное искусство, танцы и художественное слово.