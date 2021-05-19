Житель Уфы нанял телефонного террориста для «минирования» зданий

В Уфе осудили мужчину, который нанимал телефонного террориста для «минирования» зданий. Обвинительный приговор вынес Октябрьский районный суд.
Выяснилось, что уфимец увлекается азартными играми. В разные периоды времени он предлагал своему товарищу за 500 рублей звонить в игровые клубы и сообщать, что здание заминировано. Следствие насчитало 13 подобных случаев.
Сам телефонный террорист недавно скончался, в отношении него уголовное дело прекращено. А наниматель был осужден на 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.