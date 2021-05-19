В России на поддержку проектов культуры, искусства и креативных индустрий направят 3,5 млрд рублей

В России выделили 3,5 млрд рублей на развитие проектов в области культуры. Такое решение принял президент России Владимир Путин, который подписал соответствующий указ.
Из документа следует, что в стране будет создан Президентский фонд культурных инициатив. В обязанности органа будет входить такие функции как:
- обеспечивать поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых коммерческими и некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями;
- проводить конкурсы;
- предоставлять президентские гранты на реализацию данных проектов.
В 2021 году Фонд без проведения конкурса получит грант президента в размере 3,5 миллиарда рублей на поддержку проектов.