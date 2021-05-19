Следком Башкирии опроверг информацию о поисках «банды педофилов»

По предварительной информации, мужчины останавливаются у мест скопления детей, предлагают угостить мороженым или просят найти определённую улицу, а потом заманиваю в салон авто. Подозрительные мужчины на белой машине якобы были замечены в деревне Максютово, в селах Зилаир и Юлдыбаево.

ИА «Башинформ» получило комментарий от представителей следственного комитета Башкирии. По данным правоохранительных органов, подобных случаев зафиксировано не было. Поиск «банды педофилов» — фейк. Сообщения с таким же содержанием уже распространялись ранее и в 2017 году, и в 2018 в разных городах России. Источник этой недостоверной информации до сих пор не найден.