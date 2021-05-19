В Башкирии разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детсадах

В Башкирии родителям детей, которых ждут выпускные в мае, все-таки разрешили присутствовать на торжественных мероприятиях. Это стало известно сегодня, 19 мая, из указа главы республики.

Согласно документу, родители беспрепятственно смогут попасть на выпускной, если предъявят паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Это касается мероприятий, которые пройдут на свежем воздухе. Те, что запланированы в помещении, будут более труднодоступными.