В Башкирии разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детсадах

В Башкирии родителям детей, которых ждут выпускные в мае, все-таки разрешили присутствовать на торжественных мероприятиях. Это стало известно сегодня, 19 мая, из указа главы республики.
Согласно документу, родители беспрепятственно смогут попасть на выпускной, если предъявят паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Это касается мероприятий, которые пройдут на свежем воздухе. Те, что запланированы в помещении, будут более труднодоступными.
Так, для того чтобы попасть в помещение, родителям все-таки придется иметь один из документов:
– сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном или распечатанном виде;
– справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;
– медицинской справки о наличии титров антител к COVID-2019 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника, последнего звонка;
– справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;
– отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая 2021 года включительно, в электронном или распечатанном виде;
– медицинской справки о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая 2021 года включительно.