В Башкирии разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детсадах

В Башкирии родителям детей, которых ждут выпускные в мае, все-таки разрешили присутствовать на торжественных мероприятиях. Это стало известно сегодня, 19 мая, из указа главы республики.

Фото №1 - В Башкирии разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детсадах

Согласно документу, родители беспрепятственно смогут попасть на выпускной, если предъявят паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Это касается мероприятий, которые пройдут на свежем воздухе. Те, что запланированы в помещении, будут более труднодоступными.

Так, для того чтобы попасть в помещение, родителям все-таки придется иметь один из документов:

– сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном или распечатанном виде;

– справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;

– медицинской справки о наличии титров антител к COVID-2019 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника, последнего звонка;

– справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;

– отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая 2021 года включительно, в электронном или распечатанном виде;

– медицинской справки о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая 2021 года включительно.

«По решению руководителя организации на утренники, последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители без предъявления соответствующих медицинских справок при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований (входная термометрия, ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция контактных поверхностей, обеззараживание воздуха и др.)»

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