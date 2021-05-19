В Башкирии у 90 пациентов выявили коронавирус

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 90 человек. Общее количество достигло 37 129. С выздоровлением за сутки было выписано 95 человек, за всё время пандемии – 34 821. Скончались 3 человека с коронавирусом за сутки (за всё время – 496).