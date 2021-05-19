В Башкирии пенсионерку сбил поезд

Накануне, 18 мая, рано утром недалеко от станции Черниковка поезд сбил пожилую женщину. Инцидент расследует Приволжское следственное управление на транспорте.

По предварительной информации, 83-летняя пенсионерка шла вдоль железнодорожных путей. По маршруту следовал грузовой поезд, который попытался избежать столкновения. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, однако женщина находилась слишком близко к путям, и поезд смертельно травмировал пенсионерку.