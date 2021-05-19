Житель Башкирии спас туристку, которая застряла в жару на склоне

Росгвардеец из Башкирии пришёл на помощь застрявшей туристке. Инцидент произошёл 16 мая на горе Торатау в Ишимбайском районе.

Сотрудник вневедомственной охраны города Салавата сержант Артём Лупан отправился с группой на восхождение. По пути к ним обратились спасатели, которые сообщили, что одна из туристических групп потеряла туристку. Она сошла с тропы и пропала.

Получив примерные ориентиры, Артём и его друг самостоятельно отыскали пропавшую, так как имели при себе необходимый инвентарь. Она сидела на краю обрыва и была сильно напугана, обезвожена и истощена, а на коже туристки имелись солнечные ожоги – в тот день стояла 30-градусная жара.

Мужчины напоили туристку водой, успокоили и вытащили из западни, они помогли туристке добраться до спасателей, которые оказали ей необходимую помощь.