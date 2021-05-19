В Уфе пьяный мужчина избил шестимесячную дочку

Следователь по особо важным делам отправил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего уфимца. В состоянии алкогольного опьянения мужчина жестоко избил шестимесячную дочку. Сейчас малышка находится в реанимации.

По его словам, убивать или сильно травмировать ребёнка он не хотел, просто хотел, чтобы девочка перестала плакать. Учитывая все обстоятельства произошедшего и личность обвиняемого, суд заключил уфимца под стражу на два месяца. Постановление в законную силу не вступило.