Воспитанникам спортшколы «Салават Юлаев» подарили копии Кубка Стэнли

В Уфе вручили хоккейный Кубок Стэнли. И не один, а сразу три. Правда, уменьшенные копии настоящего кубка, который в прошлом сезоне в НХЛ в составе команды «Тампа-Бэй-Лайтнинг» завоевал воспитанник хоккейной школы «Салават Юлаев» Андрей Василевский. Он передал символические призы наставникам, которые сыграли роль в его становлении. Эти и другие награды вручили накануне в столице Башкортостана воспитанникам спортшколы «Салават Юлаев» и молодежного «Толпара».

И с этим сложно поспорить. Молодежный «Толпар» впервые за десять лет смог завоевать бронзовые медали чемпионата МХЛ. Это первый шаг в профессиональной лиге, которая может стать отправной точкой для каждого.

А кто-то из юных юлаевцев только начинает свой хоккейный путь. В этот вечер они собрались все вместе и впервые за два года – не во Дворце спорта, а во Дворец культуры. К примеру, для команды 2009 года рождения сезон запомниться правом участия в группе сильнейшие региона «Урал-Западная Сибирь» и региона «Поволжье». «Салават Юлаев-2007» занял второе место в первенстве Приволжского федерального округа. А пять игроков в составе окружной команды стали третьими на первенстве среди федеральных округов. 10 хоккеистов из команды «Салават Юлаев-2006» заняли первое место на Кубка Сириуса в Сочи. Еще шесть выступали в составе окружной сборной.

Отметили успехи и тренеров. К примеру, Владимиру Воробьеву, Руслану Сулейманову, Вячеславу Хаеву Андрей Василевский-младший прислал специальные награды.

А эти ребята достойно носят золотые джерси. Команда 2003 года рождения под руководством Дмитрия Холепы и Андрея Яханова выиграла финал российских соревнований в Омске, тем самым удивив хоккейную общественность, ведь первые два матча на турнире спортсмены проиграли.