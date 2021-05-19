В Башкирии вынесли приговор парню, по вине которого в аварии погибли подростки

21-летнего жителя Дуванского района признали виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, смертельная авария произошла в сентябре 2020 года. Молодой человек сел за руль «ВАЗ-21104» в состоянии алкогольного опьянения. Ночью в тумане он не заметил лошадь и жеребят и допустил столкновение с животными. Из-за сильного удара от полученных травм скончались двое 17-летних пассажиров. Один пострадавший скончался на месте аварии, а его подруга через шесть дней на больничной койке.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Суд приговор парня к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Парень был взят под стражу в зале суда. Однако приговор в законную силу не вступил.