В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ

В Уфе в 31-й раз прошли чемпионат и первенство республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ. Соревнования традиционно посвящены Дню пограничника, а также 40-летию образования специальной группы «Вымпел». В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от 6 до 50 лет.
Чемпионат республики по тхэквондо – масштабный спортивный форум. Участие в нем приняло больше 400 спортсменов. Соревнования проходили по формальным комплексам, где участники должны показать технику. Также прошли бои для самых маленьких – так называемый стоп-балл. То есть поединок проходит до первого результативного удара.
Участники съехались со всей республики. Среди них есть и мастера спорта международного класса. В апреле в Московской области прошел Кубок России. Сборная республики Башкортостан заняла второе общекомандное место. Многие спортсмены попали в состав национальной команды. В конце июля Казань примет европейское первенство. Абсолютным победителем Кубка России среди ветеранов стал Радик Идиятов из Шаранского района.
Еще одной победительницей Кубка России стала Элиза Гареева. Она оказалась сильнейшей в силовом разбивании.
Чемпионат Башкортостана традиционно открывает новые имена. Для многих ребят соревнования вообще стали дебютными.
Прошедшие соревнования стали отборочными для участия в чемпионате России. Он пройдет осенью в Казани.