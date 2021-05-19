В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ

В Уфе в 31-й раз прошли чемпионат и первенство республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ. Соревнования традиционно посвящены Дню пограничника, а также 40-летию образования специальной группы «Вымпел». В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от 6 до 50 лет.

Чемпионат республики по тхэквондо – масштабный спортивный форум. Участие в нем приняло больше 400 спортсменов. Соревнования проходили по формальным комплексам, где участники должны показать технику. Также прошли бои для самых маленьких – так называемый стоп-балл. То есть поединок проходит до первого результативного удара.

Ребята от шести до девяти лет соревнуются по системе «Стоп-балл». Те, кто постарше, участвуют в спаррингах. Они продолжаются три минуты. Фагит Латипов, президент Федерации тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан

Участники съехались со всей республики. Среди них есть и мастера спорта международного класса. В апреле в Московской области прошел Кубок России. Сборная республики Башкортостан заняла второе общекомандное место. Многие спортсмены попали в состав национальной команды. В конце июля Казань примет европейское первенство. Абсолютным победителем Кубка России среди ветеранов стал Радик Идиятов из Шаранского района.

Я своим примером хочу привлечь ребят в спорт, чтобы они вели здоровый образ жизни и занимались тхэквондо. Радик Идиятов, победитель Кубка России по тхэквондо (ГТФ) среди ветеранов

Еще одной победительницей Кубка России стала Элиза Гареева. Она оказалась сильнейшей в силовом разбивании.

Соперники были серьезные. Регионов было много. Но у меня получилось выиграть. Элиза Гареева, мастер спорта международного класса по тхэквондо (ГТФ)

Чемпионат Башкортостана традиционно открывает новые имена. Для многих ребят соревнования вообще стали дебютными.

Тут большинство – новички. Чуть меньше года ходят. Для них эти соревнования очень значимые. Саид Дустаметов тренер по тхэквондо (ГТФ)