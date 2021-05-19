Татышлинский район отказался от участия в турнире «Терра Башкирия»

Татышлинский район отказался от участияв третьем конноспортивном турнире «Терра Башкирия». По жребию команда должна была стартовать на первом этапе в эту субботу на уфимском ипподроме «Акбузат».

По регламенту район приезжает на соревнования со своими жокеями и лошадьми башкирской породы. Если в предыдущие два года организаторы допускали некоторые послабления, то в 2021-м решили соревноваться уже только на лошадях башкирской породы без исключений. Однако в районах печальная статистика. Из представленных лошадей только 40% проходят отбор для участия в нынешнем турнире.

Новичок предстоящего турнира «Терра Башкирия» – жеребец башкирской породы Амур, у которого два родимых пятна симметрично располагаются с обеих сторон, как два крыла. Он дебютирует в скачках ближе к концу сезона. По регламенту «Терры» каждый район выявляет сильнейшего в скачке на своих жеребцах башкирской породы. Победитель и серебряный призер принимают участие в финалах на других лошадях, которые достаются по жребию. Во втором старте жокеи меняются скакунами: показавшему лучшее время достается конь, пришедший последним. И так, соответственно, происходит перераспределение. И если с финальными скачками вопросов не возникает – ипподром закупил лошадей, то с районными очень часто. В этом году сотрудники республиканского центра компетенции «Акбузат» объездили все районы, но по сравнению с 2019-м, когда «Терра» только начиналась, картина мало изменилась.

«Терра Башкирия» – уникальный турнир, который начали проводить в столице Башкортостана в 2019 году. Его главная идея – сохранить и приумножить племенное ядро лошадей башкирской породы. В 1990 году ученые республики обобщили многовековую селекцию – то есть естественный отбор, существовавший в природе, и получили документы. Для подтверждения редких качеств тогда в республику прибыли лучшие специалисты Советского Союза. Сегодня же эксперты видят риски для сохранения особенных признаков башкирской лошади. Именно поэтому на уфимском ипподроме проводятся скачки среди жеребцов этой породы с 2019 года поначалу с лояльным регламентом.