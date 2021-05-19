Хоккеист из Башкирии заявил об изнасиловании и вымогательстве денег

Как сообщает «Экспресс газета», инцидент произошёл ещё в 2016 году. Тогда ещё 16-летний спортсмен познакомился с 29-летним хоккеистом, с которым у них завязалась тесная дружба. Однако, по словам 21-летнего парня, в один вечер старший товарищ вывез его в лес, где совершил над ним сексуальное насилие, угрожая ножом. Также мужчина снял видео, которым долгое время шантажировал хоккеиста. Парень выплатил ему около полутора миллионов рублей, чтобы запись не слили в интернет.