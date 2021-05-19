Владимир Путин поручил решить вопрос с кешбэком для первой смены в летних лагерях

«С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили, в первую смену или во вторую. Говорили «на летний отдых». Значит, нужно это сделать. Если люди купили уже [путевки], давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу внимательно все это проработать и доложить предложения».

Владимир Путин