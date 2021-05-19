Владимир Путин поручил решить вопрос с кешбэком для первой смены в летних лагерях

В России гражданам, которые купили путевки в летние лагеря для детей, могут вернуть часть стоимости. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он поднял вопрос о том, чтобы родители имели возможность вернуть деньги за отдых детей.

Фото №1 - Владимир Путин поручил решить вопрос с кешбэком для первой смены в летних лагерях

«С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили, в первую смену или во вторую. Говорили «на летний отдых». Значит, нужно это сделать. Если люди купили уже [путевки], давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу внимательно все это проработать и доложить предложения».

Владимир Путин

Глава государства дал поручение правительству РФ посчитать, сколько средств понадобится на реализацию программы. Он заявил, что недостающую сумму власти добавят.

При этом Путин сделал акцент на том, что сами детские лагеря зачастую не могут вернуть деньги за путевки, потому что они уже потрачены на организацию процесса отдыха. Путин также указал, что не все учреждения проинформированы об условиях работы.

«Нужно этим заняться тоже, информационным обеспечением, проработать с регионами и с финансовыми учреждениями с тем, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально»

Владимир Путин

Он призвал правительство учитывать все детали, от которых зависит качество работы властей РФ и качество услуг, которые они обеспечивают.

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