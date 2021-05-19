Владимир Путин поручил решить вопрос с кешбэком для первой смены в летних лагерях

В России гражданам, которые купили путевки в летние лагеря для детей, могут вернуть часть стоимости. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он поднял вопрос о том, чтобы родители имели возможность вернуть деньги за отдых детей.
Глава государства дал поручение правительству РФ посчитать, сколько средств понадобится на реализацию программы. Он заявил, что недостающую сумму власти добавят.
При этом Путин сделал акцент на том, что сами детские лагеря зачастую не могут вернуть деньги за путевки, потому что они уже потрачены на организацию процесса отдыха. Путин также указал, что не все учреждения проинформированы об условиях работы.
Он призвал правительство учитывать все детали, от которых зависит качество работы властей РФ и качество услуг, которые они обеспечивают.