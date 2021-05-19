Экс-замминистра ЖКХ Башкирии вернет государству более 113 млн рублей

Суд признал недействительными и договоры дарения двух квартир и гаражного бокса в Уфе, договоры купли-продажи двух квартир, двух домов, нежилого помещения, гаражного бокса, участка и двух автомобилей, заключенные между Мамаевым и его родственниками. Фигурант дела хотел скрыть имущество от декларирования.