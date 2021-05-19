Экс-замминистра ЖКХ Башкирии вернет государству более 113 млн рублей

Бывшего замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ильдуса Мамаева обязали вернуть государству более 113 миллионов рублей. Такова сумма сделок по приобретению экс-чиновником иностранной валюты. Суд удовлетворил иск прокуратуры.
Помимо этого, мужчина приобрел на неустановленные доходы две квартиры в Уфе и два участка в Крыму. Эта недвижимость также обращена в доход государства.
Суд признал недействительными и договоры дарения двух квартир и гаражного бокса в Уфе, договоры купли-продажи двух квартир, двух домов, нежилого помещения, гаражного бокса, участка и двух автомобилей, заключенные между Мамаевым и его родственниками. Фигурант дела хотел скрыть имущество от декларирования.