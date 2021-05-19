В Башкирии началась проверка готовности летних лагерей к приему детей

Контрольная проверка. В Башкортостане комиссии приступили к оценке готовности летних загородных лагерей к приему детей. Сейчас в реестре 48 заведений, но список еще будет пополняться, сообщили в Министерстве образования и науки. Кроме того, Минздрав выделил дополнительное число коек на экстренный случай.

Детский отдых требует жесткой организации и тщательной подготовки, поэтому в загородные летние лагеря прибывают проверки. В первую очередь оценивается противопожарная безопасность. Огнетушители, пожарные рукава, напор воды, песок – от взора инспектора не уйдет ничего. Также инструктаж проводится с каждым сотрудником.

В Башкортостане в этом году 48 загородных летних детских лагерей. В прошлом году традиционного отдыха не получилось из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действовали. В этом году в каждом лагере будет доступно только 75% мест. Это связано с санитарными требованиями безопасности.

Дополнительно выделим 240 коек на случай экстренной госпитализации детей, будут дополнительные наряды скорой помощи. Проведем семинары с инструкциями для врачей на случай ЧП. Игорь Засядкин, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

В этом году планируем охватить 320 тысяч детей различными формами отдыха. Наша задача – максимально безопасно провести летнюю оздоровительную кампанию. Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан