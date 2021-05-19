В России хотят ужесточить наказание для коллекторов

Чёрным коллекторам может грозить до 12 лет тюрьмы. В Госдуме рассматривают законопроект, позволяющий не только штрафовать, но и сажать выбивателей долгов. Ужесточить наказание хотят из-за роста жалоб на такие незаконные методы коллекторов, как применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, а также распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Суд будет решать, назначить штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. А вот если преступление будет совершенно группой лиц, то за решёткой можно будет провести до 12. Профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, но высказал замечание. В законопроекте неясно, кто будет являться субъектом преступления.