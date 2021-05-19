В Минэкологии Башкирии рассказали, какой штраф грозит за строительный мусор у контейнеров

Сотрудники Минэкологии региона и представители регоператора по обращению с ТКО вышли в рейд. Цель – выявить тех, кто складирует строительные отходы на контейнерных площадках.
«Это штакетник, бытовой мусор», – именно так мужчина объясняет данный вид отходов. Куча старых досок, которые ранее были, по всей видимости, забором, свалена на контейнерной площадке в Булгаково. Сам житель так и не представился, но посетовал, что места для складирования такого мусора нет.
А вот другой мужчина, разгружавший доски, пояснил, что он представляет специализированную организацию, занимающуюся сбором мусора.
Представители регоператора по обращению с ТКО отметили, что эти бункеры предназначены для крупногабаритного мусора, а не строительного, которым как раз и является штакетник.
Также может быть и приостановлена деятельность ИП или юрлица на срок до 90 дней. Кстати, и сама площадка в Булгаково выглядит плачевно: нет ограждения, а контейнеры стоят прямо на земле.
На въезде на площадку установлено объявление, строительный мусор здесь выкидывать нельзя. Определить, кому принадлежат подобные отходы, зачастую бывает трудно. Однако здесь установлены камеры видеонаблюдения, и, скорее всего, нарушителя удастся вычислить.