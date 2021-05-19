В Минэкологии Башкирии рассказали, какой штраф грозит за строительный мусор у контейнеров

Сотрудники Минэкологии региона и представители регоператора по обращению с ТКО вышли в рейд. Цель – выявить тех, кто складирует строительные отходы на контейнерных площадках.

«Это штакетник, бытовой мусор», – именно так мужчина объясняет данный вид отходов. Куча старых досок, которые ранее были, по всей видимости, забором, свалена на контейнерной площадке в Булгаково. Сам житель так и не представился, но посетовал, что места для складирования такого мусора нет.

А вот другой мужчина, разгружавший доски, пояснил, что он представляет специализированную организацию, занимающуюся сбором мусора.

– Какую компанию вы представляете? – Я не знаю, ЖКХ. Уфимского района. Только сегодня начали сюда мусор складывать, до этого тут не работали. Александр

Представители регоператора по обращению с ТКО отметили, что эти бункеры предназначены для крупногабаритного мусора, а не строительного, которым как раз и является штакетник.

Штраф для граждан – от тысячи до двух, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч, для ИП – от 30 до 50, для юрлиц – от 100 до 250 тысяч. Гульнара Мансурова, заведующая сектором уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

Также может быть и приостановлена деятельность ИП или юрлица на срок до 90 дней. Кстати, и сама площадка в Булгаково выглядит плачевно: нет ограждения, а контейнеры стоят прямо на земле.