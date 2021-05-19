В Уфе подвели итоги всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Как увлечь ребенка фехтованием или танцами? Ответ на этот вопрос дали сегодня в Уфе. В столице республики подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Участие в нем принимали работники сферы дополнительного образования, то есть педагоги, которые занимаются с детьми во внеурочное время.

Свои видеоработы конкурсанты присылали по трем номинациям: естественнонаучное направление, социально-гуманитарное и физкультурно-спортивное.

Я участвовала в городском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Меня наше учреждение направило на республиканский этап конкурса. Зинаида Федорова, победительница республиканского этапа конкурса /Стерлитамак/

Стать лучшими в физкультурно-спортивном направлении пожелали 20 преподавателей со всей республики. Сначала их работы отсмотрели в режиме онлайн, затем десять конкурсантов пригласили в Уфу на открытые уроки. Среди претендентов на победу в конкурсе были педагоги по легкой атлетике, фехтованию, танцам, гимнастике и шахматам. По итогам всех этапов представители оргкомитета и жюри конкурса выделили трех победителей.

Как педагог дополнительного образования может завлечь детей – их там 25 человек. Насколько горят глаза у детей – это один из главных факторов оценки. Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан