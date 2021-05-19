Башкирские борцы готовятся к финалу V Спартакиады молодежи

С 4 по 6 июня в Уфе пройдет Финал V Спартакиады молодежи России по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба. Спортсмены из Башкортостана готовятся к соревнованиям. В частности, Алан и Адлан Амриевы под руководством Рамиля Сираева.

В начале мая Адлан Амриев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова среди юниоров до 21 года. Его брат Алан, как и Саид-Хусейн Бакаев, завоевал серебряные награды. Эти спортсмены – претенденты на участие в уфимском первенстве мира по спортивной борьбе в августе этого года.

Только первое место может исправить мои ошибки на первенстве России. Поэтому достойно выступить и выиграть.

Адлан Амриев, победитель Международного турнира по греко-римской борьбе
Фото №1 - Башкирские борцы готовятся к финалу V Спартакиады молодежи

Цель – грамотно подойти к международному турниру, выступить достойно и оставить все, что есть на ковре.

Алан Амриев, серебряный призер Международного турнира по греко-римской борьбе


Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями