Отдых детей в Башкортостане в 2021 году: ответы на популярные вопросы

В прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг по вопросам детского отдыха в Башкортостане в 2021 году.

Этим летом в республике открывают свои двери детские лагеря. Насколько безопасен отдых в них? Как получить кешбек за путевку? Ответы на эти и другие вопросы дала гость студии, заместитель министра образования Башкортостана Инесса Косолапова, а также представители МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств.

Сколько лагерей откроется в Башкирии в 2021 году?

107 лагерей, в реестре состоят 48 лагерей. С прошлого года были изменения: в Башкирии формируется специальный реестр. Лагеря, попадающие в него, безопасны для детей.

Этого достаточно для достойного отдыха детей?

Да. Планы в этом году огромные – планируется охватить 320 тысяч детей. Ежедневно в режиме нон-стоп отрабатываются меры, чтобы список пополнился.

Как узнать, где открываются лагеря?

Нужно обратиться к своему школьному учителю, либо координатору. Есть систему ГИС «Отдых и оздоровление», куда внесены все лагеря, где могут отдохнуть дети.

Что насчет коронавирусной ситуации?

Эпидемиологическая обстановка на сегодня позволяет детям спокойно отдыхать в летних лагерях.

Какие справки нужны, чтобы отправить ребенка в детский лагерь?

Справка 079У. Она вмещает в себя всю информацию. Выдает эту справку участковый педиатр. Она должна быть получена за 3 дня до поездки в лагерь. Если справка выдана за 2 недели, то ребенка не примут в лагерь. Все дело в том, что в эту справку также входит информация и о возможных контактах с больными коронавирусной инфекцией.

Будут ли очереди за справкой?

Есть электронная запись на Госуслугах.

Когда стартует летний отдых детей?

С 13 июня. Родители еще успеют получить справку от врача.

Кэшбек за путевку в детский лагерь: что это значит?

Это означает, что родители могут вернуть 50% от стоимости путевки. На сайте мирпутешествий.рф можно забронировать путевку на ребенку и получить возврат средств на карту. Для этого у вас должна быть карта «Мир». Программа стартует в 20-х числах мая и действует до 15 сентября. Родители, которые приобретают путевки, получат возврат в размере не более 20 тысяч рублей. Кроме этого есть еще и республиканские программы. Возврат происходит за смену в 21 день - это нужно учитывать.

Куда обращаться родителям за советом?

В районный отдел образования. В каждом из отделов есть координатор. Еще вариант – звонить на горячую линию регионального министерства образования.

Детям нужно сдавать анализ на коронавирус?

Нет, достаточно справки об отсутствии контактов с больными. Более того, дети не входят в зону риска заболеваемости коронавирусом.

Справку можно получить бесплатно?

Да.

В какие сроки возвращаются средства?

По федеральной программе - до 5 дней. По республиканским программам - до 20 дней.

Будут ли массовые мероприятия в лагерях?

Их не будет. Все мероприятия, в том числе и финальный костер, будут проходить внутри отрядов, либо на открытом воздухе, но без массового сбора детей.

Принимают ли детей в лагеря Башкортостана из других регионов?