Отдых детей в Башкортостане в 2021 году: ответы на популярные вопросы

В прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг по вопросам детского отдыха в Башкортостане в 2021 году.
Этим летом в республике открывают свои двери детские лагеря. Насколько безопасен отдых в них? Как получить кешбек за путевку? Ответы на эти и другие вопросы дала гость студии, заместитель министра образования Башкортостана Инесса Косолапова, а также представители МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств.
Сколько лагерей откроется в Башкирии в 2021 году?
107 лагерей, в реестре состоят 48 лагерей. С прошлого года были изменения: в Башкирии формируется специальный реестр. Лагеря, попадающие в него, безопасны для детей.
Этого достаточно для достойного отдыха детей?
Да. Планы в этом году огромные – планируется охватить 320 тысяч детей. Ежедневно в режиме нон-стоп отрабатываются меры, чтобы список пополнился.
Как узнать, где открываются лагеря?
Нужно обратиться к своему школьному учителю, либо координатору. Есть систему ГИС «Отдых и оздоровление», куда внесены все лагеря, где могут отдохнуть дети.
Что насчет коронавирусной ситуации?
Эпидемиологическая обстановка на сегодня позволяет детям спокойно отдыхать в летних лагерях.
Какие справки нужны, чтобы отправить ребенка в детский лагерь?
Справка 079У. Она вмещает в себя всю информацию. Выдает эту справку участковый педиатр. Она должна быть получена за 3 дня до поездки в лагерь. Если справка выдана за 2 недели, то ребенка не примут в лагерь. Все дело в том, что в эту справку также входит информация и о возможных контактах с больными коронавирусной инфекцией.
Будут ли очереди за справкой?
Есть электронная запись на Госуслугах.
Когда стартует летний отдых детей?
С 13 июня. Родители еще успеют получить справку от врача.
Кэшбек за путевку в детский лагерь: что это значит?
Это означает, что родители могут вернуть 50% от стоимости путевки. На сайте мирпутешествий.рф можно забронировать путевку на ребенку и получить возврат средств на карту. Для этого у вас должна быть карта «Мир». Программа стартует в 20-х числах мая и действует до 15 сентября. Родители, которые приобретают путевки, получат возврат в размере не более 20 тысяч рублей. Кроме этого есть еще и республиканские программы. Возврат происходит за смену в 21 день - это нужно учитывать.
Куда обращаться родителям за советом?
В районный отдел образования. В каждом из отделов есть координатор. Еще вариант – звонить на горячую линию регионального министерства образования.
Детям нужно сдавать анализ на коронавирус?
Нет, достаточно справки об отсутствии контактов с больными. Более того, дети не входят в зону риска заболеваемости коронавирусом.
Справку можно получить бесплатно?
Да.
В какие сроки возвращаются средства?
По федеральной программе - до 5 дней. По республиканским программам - до 20 дней.
Будут ли массовые мероприятия в лагерях?
Их не будет. Все мероприятия, в том числе и финальный костер, будут проходить внутри отрядов, либо на открытом воздухе, но без массового сбора детей.
Принимают ли детей в лагеря Башкортостана из других регионов?
Такого запрета нет, в некоторые лагеря заявляются дети из других регионов. Они предъявляют ту же самую справку, что и все остальные дети.