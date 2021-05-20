В Уфе молодой водитель устроил серьезное ДТП

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Lada Priora и Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
ДТП произошло напротив жилого дома №6 по улице Сельской Богородской. Виновником аварии оказался 21-летний водитель "Приоры". Выяснилось, что при осуществлении поворота на АЗС он не уступил дорогу движущемуся автомобилю.
В результате ДТП водитель "Приоры" получил травмы ноги. Парню потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы.