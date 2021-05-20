В Башкирии руководство компании «кинуло» рабочих на 900 тысяч рублей

В настоящее время следователями изучаются документы бухгалтерской и кадровой отчетности организации, допрашивается его руководство и работники, назначено финансово-экономическое исследование с целью установления куда и на какие конкретно цели были направлены активы организации, а также наличия иных фактов невыплаты заработной платы перед другими работниками. Принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных трудовых прав потерпевших.

пресс-служба СУ СКР РБ