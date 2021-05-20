В Башкирии руководство компании «кинуло» рабочих на 900 тысяч рублей
Двое сотрудников одного из предприятий Бирска остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.
Руководство организации не платило им зарплату в полном объеме с 2016 года. Сумма долга составила более 900 тысяч рублей.
В настоящее время следователями изучаются документы бухгалтерской и кадровой отчетности организации, допрашивается его руководство и работники, назначено финансово-экономическое исследование с целью установления куда и на какие конкретно цели были направлены активы организации, а также наличия иных фактов невыплаты заработной платы перед другими работниками. Принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных трудовых прав потерпевших.
пресс-служба СУ СКР РБ
В отношении руководства возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.