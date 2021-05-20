Мошенники выманили у жительницы Башкирии 240 тысяч рублей

27-летняя жительница стала жертвой аферистов. Обманным путем они похитили у девушки крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - Мошенники выманили у жительницы Башкирии 240 тысяч рублей

Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из банков. Она заявила о том, что ей одобрен кредит под низкий процент на сумму 80 тысяч рублей, а для подписания договора с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка.

Позже «сотрудник банка» перезвонил и объяснил, что для получения кредита нужно перевести денежные средства в сумме 8 тысяч рублей в виде комиссии от суммы кредита, 23 тысячи - за страхование. Позже объяснили, что документы вышлют курьерской службой. Далее девушке позвонили якобы из курьерской службы и сообщили, что нужно застраховать документы на сумму в 20 тысяч рублей и 20 тысяч рублей - за доставку документов. Через несколько часов позвонил мужчина с агентства, которое будет переводить денежные средства на банковский счет и нужно перечислить 137 тысяч рублей на счет карты названной им. Позже позвонил сотрудник агентства по переводу денег и сказал, что нужно расширить счет, тем самым перечислив денежные средства в размере более 33 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Всего с карты потерпевшей было списано свыше 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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