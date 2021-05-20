Мошенники выманили у жительницы Башкирии 240 тысяч рублей

27-летняя жительница стала жертвой аферистов. Обманным путем они похитили у девушки крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из банков. Она заявила о том, что ей одобрен кредит под низкий процент на сумму 80 тысяч рублей, а для подписания договора с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка.
Всего с карты потерпевшей было списано свыше 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".