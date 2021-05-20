Мошенники выманили у жительницы Башкирии 240 тысяч рублей

Позже «сотрудник банка» перезвонил и объяснил, что для получения кредита нужно перевести денежные средства в сумме 8 тысяч рублей в виде комиссии от суммы кредита, 23 тысячи - за страхование. Позже объяснили, что документы вышлют курьерской службой. Далее девушке позвонили якобы из курьерской службы и сообщили, что нужно застраховать документы на сумму в 20 тысяч рублей и 20 тысяч рублей - за доставку документов. Через несколько часов позвонил мужчина с агентства, которое будет переводить денежные средства на банковский счет и нужно перечислить 137 тысяч рублей на счет карты названной им. Позже позвонил сотрудник агентства по переводу денег и сказал, что нужно расширить счет, тем самым перечислив денежные средства в размере более 33 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии